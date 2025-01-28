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Вторник 28 января

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Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию

Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию
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Алла Пугачева уже больше двух лет находится за границей.

Уже вторые сутки фанаты Аллы Пугачевой обсуждают последние события вокруг своей любимой певицы. Поводом стал видеоролик, опубликованный Кристиной Орбакайте, где запечатлен исторический момент. Дочь Примадонны показала фанатам, как ее знаменитая мать выступала перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, тем самым демонстрируя самоотверженность и преданность артистки.

Многие посчитали, что этим постом родственница сбежавшей певицы намекает на возможное возвращение звезды на родину и таким образом готовит почву. Народ взбунтовался: одни встретили эту новость с радостью, другие оказались менее восторженными. В основном люди возмущены такой перспективой, заявляя, что не будут рады возвращению артистки в родные просторы и никогда не смогут простить ее. Но нашлись и те, кто ждет Примадонну.

"Ей уже нечего предложить народу", "Готовится к возвращению?", "Она перечеркнула все свои достижения своим предательством", "Очень ждем", – пишут пользователи интернета.

Напомним, тогда, под Припятью, несмотря на запреты медиков, Алла Борисовна близко общалась с поклонниками и принимала от них цветы. Позже ей порекомендовали сжечь всю одежду и вещи, которые окружали ее в зоне отчуждения. Теперь, кстати, Пугачева сетует, что все ее проблемы со здоровьем связаны именно с тем безрассудным поступком.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2025, 08:51
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановч
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Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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