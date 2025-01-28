Полина Гагарина намекнула на грядущие перемены в жизни.

Полина Гагарина в прошлом году отметила 37-летие.

Певица Полина Гагарина в одиночестве воспитывает двоих детей. От актера Петра Кислова у нее есть сын Андрей, который осенью отпразднует свое восемнадцатилетие. Молодой человек в прошлом году стал студентом вуза, поступив на бесплатное обучение, но уже работает совместно с матерью. Дочь Мия, родилась в 2017 году в союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым. В 2021 году этот брак также распался, но супруги поддерживают дружеские отношения ради девочки.

Однако, по словам артистки, она не торопится снова выходить замуж после двух неудавшихся попыток создать семью. Отвечая на опросы подписчиков, Гагарина сказала, что она никогда больше не планирует связывать себя брачными узами.

Вместо этого мать двоих детей порекомендовала поклонниками больше читать и с жадностью впитывать знания и показала свое счастливое фото в красном купальнике на берегу океана.

Но самым интригующим стало заявление Гагариной о грядущих переменах в жизни. На это она намекнула своим новым образом с укороченной стрижкой. Поскольку артистка не собирается вступать в брак, не исключено, что изменения связаны с ее творческой карьерой.

По поводу своего утреннего распорядка звезда рассказала, что ее не стоит трогать, пока она не выпьет чашку кофе.