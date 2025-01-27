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С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии

С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии
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Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта снова попал в ужасную ситуацию.

На прошлой неделе с ним приключился инцидент в Голливуде, он когда катался на своем электровелосипеде. По свидетельствам очевидцев, Пакс Джоли-Питт не справился с управлением, так как ехал без рук, и в результате врезался в белый автомобиль. К счастью, никто не пострадал серьезно, и обе стороны быстро уладили ситуацию, обменявшись контактными данными.

Это не первый случай, когда Пакс становится участником дорожного происшествия. Летом прошлого года он уже попадал в ДТП на своем электровелосипеде, тогда он также не носил шлем и получил несколько травм, включая порезы на лице и перелом руки. Кроме того, в мае 2024 года он разбил свой автомобиль Tesla, столкнувшись с грузовиком возле киностудии. Несмотря на повреждения автомобиля, сам Пакс остался невредимым.

Анджелина Джоли. Кадр: YouTube

Несмотря на эти неприятности, Анджелина Джоли активно поддерживает своего сына. Источники сообщают, что актриса старается помочь ему преодолеть трудности и даже вовлекает его в свои творческие проекты. Например, Пакс стал частью команды, работавшей над фильмом "Мария", где Джоли исполнила главную роль. Он занимал должность ассистента продюсера, что стало важным шагом в его карьере.

На фоне этих событий сама Анджелина столкнулась с разочарованием, сообщает женский журнал Клео.ру. Несмотря на то что она была номинирована на "Золотой глобус" за роль Марии Каллас, ее не включили в список претендентов на "Оскар".

Критики высоко оценили ее работу, и Джоли активно продвигала фильм, участвуя в различных шоу и появляясь на обложках известных журналов. Однако инсайдеры предполагают, что старые конфликты с Брэдом Питтом могли повлиять на восприятие ее работы.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2025, 19:07
Анджелина Джоли. Кадр: YouTube
Клео.ру✓ Надежный источник

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