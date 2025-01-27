Появившаяся в подвенечном платье на 40-й день смерти Тиммы Седокова вызвала гнев

Анна Седокова до сих пор находится под пристальным вниманием общественности. Недавно певица появилась на федеральном канале в девятом выпуске шоу "Три аккорда".

Событие совпало с 40-м днем после трагической смерти Яниса Тиммы, что вызвало бурную реакцию среди поклонников и зрителей. Многие из них посчитали, что участие певицы в программе в такой момент было неуместным и даже оскорбительным.

Изначально в анонсе шоу Седокова была представлена в приталенном белом подвенечном платье, что вызвало шквал критики в социальных сетях. Пользователи интернета отмечали, что такой наряд в день памяти Яниса выглядит крайне аморально.

Некоторые комментаторы даже назвали это "плевком в душу" его родственникам, особенно учитывая, какую песню собиралась исполнять артистка. В контексте трагедии и скорби за ушедшим баскетболистом, внешний вид Седоковой воспринимался как неуважение к памяти покойного.

Тем не менее, когда программа вышла в эфир, Анна удивила зрителей новым образом. На сцене она появилась в более сдержанном наряде, отличающемся от первоначального анонса. Певица исполнила песню "Нельзя быть красивой такой", однако ее выступление не произвело должного впечатления на жюри, которое оценило его крайне низко. Зрители также выразили недовольство, считая, что в свете недавних событий Седокова должна была отказаться от участия в шоу.