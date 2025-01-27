Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака

В семье Янковских произошла трагедия. Рак унес еще одну жизнь.

Стало известно о кончине Игоря Янковского, племянника знаменитого народного артиста СССР Олега Янковского. Ему было 73 года. Деятель скончался в больнице, где находился на лечении с 8 января.

Известно, что Игорь долго боролся с онкологическим заболеванием, как и его дядя. В конце 2024 года его состояние резко ухудшилось.

Игоря Янковского госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. По предварительным данным, причиной его смерти стали осложнения, вызванные циррозом печени. Трагическая новость уже получила отклик в социальных сетях. Филипп Янковский, брат Игоря, подтвердил уход родственника в своем блоге, опубликовав трогательную фотографию.

Игорь Янковский родился в семье Ростислава Янковского и с ранних лет был окружен атмосферой искусства. Он выбрал актерскую профессию, следуя по стопам своего отца и дяди. Окончив театральное училище имени Щукина, Игорь начал свою карьеру в театре на Малой Бронной и снимался в различных фильмах. Однако в 90-е годы он решил сменить направление своей деятельности и занялся бизнесом в сфере рекламы.

Создав компанию, Игорь Янковский быстро зарекомендовал себя на рынке. Он стал одним из ведущих специалистов в области рекламы, возглавив агентство. Под его руководством прошел Московский международный фестиваль рекламы в 1996 году, что стало значимым событием для индустрии. В 2004 году он был избран Президентом Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).