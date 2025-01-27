"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой

У 49-летней Анастасии Волочковой новое увлечение – на Мальдивы она летала с 26-летним красавчиком из Кишинева Марчелом Абабием. Что их связывает на самом деле? Танцор и певец рассказал всю правду.

"Мы партнеры, – сразу заметил Марчел. – Партнеры по сцене. Поскольку танцуем в одном спектакле – шоу "Одержимость". А на курорт мы ездили просто как друзья. На Мальдивах, кстати, я был впервые жизни. Почти сразу обгорел и остальное время лежал на вилле. Хотя мы с Настей сплавали на необитаемые острова, где обычно остаются жених и невестой".

Недруги Волочковой тут же стали писать гадости. Но Марчелу на это плевать. "Я никогда не сталкивался с хейтом, потому что ничего этого не вижу и не читаю, – пояснил он. – Мне присылают, но мне это не интересно".

Что же касается их отношений, то Марчел говорит туманно:

"Анастасия всегда влюблена в свое творчество. И она очень легкая балерина для поддержки. У нас с ней до сих пор не было ни одной ссоры, никаких притирок – мы всегда находим компромисс!"

А в интервью автору проекта "ШБ-Шоу" Гере Иващенко Марчел пояснил, что, вопреки слухам, что никто никому не платил. "Люди злые, потому что у них нет денег, они сидят на своих диванах и говорят об этом", – заметил молодой фаворит Волочковой.