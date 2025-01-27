Прохор Шаляпин рассказал о спонсоре Тесты Рубальская рассказала о своих доходах Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Понедельник 27 января

14:3130 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень" 14:05ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза 13:37"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой 13:0517-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности 12:09Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве 11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни 10:00Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать 09:08Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 04:35Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен" 00:41Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи 21:11Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром 18:18ТЕСТ: узнай советского исполнителя по фото в молодости 15:13Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном 12:30Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 09:40Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога 06:19Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества? 03:16Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 00:11Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса 21:39Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 21:33Салат "Восточный микс": кулинарное попурри 18:10Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения" 15:13ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 12:03Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 09:06К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй 06:37Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам 03:41Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 00:12Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России 21:07Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни 20:01После череды скандалов Глюкоза уехала из России 18:57Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ 18:27Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье 16:50Обжигающее какао для зимних прогулок 15:30Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы 14:58Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы 14:38Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался? 13:48Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой 12:53Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян 11:33"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами 10:54Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера 09:19Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию 09:01"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки 06:14Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир 03:47Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы 00:29Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении 22:1769-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж 20:56Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 19:17Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой

"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой
200

У 49-летней Анастасии Волочковой новое увлечение – на Мальдивы она летала с 26-летним красавчиком из Кишинева Марчелом Абабием. Что их связывает на самом деле? Танцор и певец рассказал всю правду.

"Мы партнеры, – сразу заметил Марчел. – Партнеры по сцене. Поскольку танцуем в одном спектакле – шоу "Одержимость". А на курорт мы ездили просто как друзья. На Мальдивах, кстати, я был впервые жизни. Почти сразу обгорел и остальное время лежал на вилле. Хотя мы с Настей сплавали на необитаемые острова, где обычно остаются жених и невестой".

Недруги Волочковой тут же стали писать гадости. Но Марчелу на это плевать. "Я никогда не сталкивался с хейтом, потому что ничего этого не вижу и не читаю, – пояснил он. – Мне присылают, но мне это не интересно".

Что же касается их отношений, то Марчел говорит туманно:

"Анастасия всегда влюблена в свое творчество. И она очень легкая балерина для поддержки. У нас с ней до сих пор не было ни одной ссоры, никаких притирок – мы всегда находим компромисс!"

А в интервью автору проекта "ШБ-Шоу" Гере Иващенко Марчел пояснил, что, вопреки слухам, что никто никому не платил. "Люди злые, потому что у них нет денег, они сидят на своих диванах и говорят об этом", – заметил молодой фаворит Волочковой.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2025, 13:37
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру

"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой

"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности
Полина Аксенова недавно сильно похудела. Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина Аксенова, заговорила о беременности, прокомментировав появившиеся слухи.

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру
Анастасия Волочкова – человек особенный. Ее обсуждают, ей завидуют, ей дарят необычные подарки. 20 января балерине всея Руси исполнилось 49 лет.

Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни

Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни
Лариса Рубальская является автором более 600 стихов и текстов ко многим, ставшим известными и популярными, песням. Он выпустила 15 поэтических сборников, а ее композиции есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой и других суперзвезд. Как известно, поэт в России – больше, чем поэт.

Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать

Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать
Алла Пугачева в молодости повела себя безрассудно. Кристина Орбакайте в соцсетях опубликовала кадры одного из концертов своей матери, о котором та сильно жалеет.

Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью

Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью
Владимир Левкин оставил после себя двух дочерей. Осень прошлого года унесла жизнь одного из экс-участников группы "На-на" Владимира Левкина.

Выбор читателей

27/01ПндСчастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 26/01ВскПрохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 26/01ВскГорько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 25/01СбтГубернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 27/01ПндВдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 25/01СбтТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе