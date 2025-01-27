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Понедельник 27 января

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Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру
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Анастасия Волочкова – человек особенный. Ее обсуждают, ей завидуют, ей дарят необычные подарки.

20 января балерине всея Руси исполнилось 49 лет. По этому поводу она устроила большой праздник в центре Москвы. А подарки начала получать еще за несколько дней то торжества – и продолжает до сих пор!

Один из самых необычных даров – тумбочка Piece of me от итальянской фабрики. Тумбочка представляет собой выполненный из оксида магния белого цвета мужской таз с внушительным обнаженным детородным органом. "Приставной столик подобен воображаемой археологической находке, оригинальному объекту, который можно использовать или просто выставлять напоказ в качестве драгоценной домашней скульптуры", – говорится на официальном сайте.

Волочкова так удивилась и обрадовалась, что не удержалась и принялась на камеру ласкать мужской орган у необычного столика, теребить и гладить каменный причиндал. Было видно по лицу, что она счастлива и довольна. Разумеется, к эпатажному столику шли и любимые эпатажной балериной белые розы.

Интересно, что в прошлом году известный петербургский центр света вручил Волочковой необычный светильник, так что в ее роскошном доме теперь будет еще одна привлекающая внимание стильная вещица.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2025, 11:33
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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