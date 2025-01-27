Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру

Анастасия Волочкова – человек особенный. Ее обсуждают, ей завидуют, ей дарят необычные подарки.

20 января балерине всея Руси исполнилось 49 лет. По этому поводу она устроила большой праздник в центре Москвы. А подарки начала получать еще за несколько дней то торжества – и продолжает до сих пор!

Один из самых необычных даров – тумбочка Piece of me от итальянской фабрики. Тумбочка представляет собой выполненный из оксида магния белого цвета мужской таз с внушительным обнаженным детородным органом. "Приставной столик подобен воображаемой археологической находке, оригинальному объекту, который можно использовать или просто выставлять напоказ в качестве драгоценной домашней скульптуры", – говорится на официальном сайте.

Волочкова так удивилась и обрадовалась, что не удержалась и принялась на камеру ласкать мужской орган у необычного столика, теребить и гладить каменный причиндал. Было видно по лицу, что она счастлива и довольна. Разумеется, к эпатажному столику шли и любимые эпатажной балериной белые розы.

Интересно, что в прошлом году известный петербургский центр света вручил Волочковой необычный светильник, так что в ее роскошном доме теперь будет еще одна привлекающая внимание стильная вещица.