17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности

Полина Аксенова недавно сильно похудела.

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина Аксенова, заговорила о беременности, прокомментировав появившиеся слухи. В соцсетях активно обсуждали новость о том, что девушка ждет ребенка от своего молодого человека корейской национальности. Однако Полина решительно опровергла эту информацию, уточнив, что в данный момент она вообще не состоит в отношениях.

Девушка призналась, что ложная информация вызвала конфликт с ее отцом, Максимом Аксеновым. Он позвонил ей после появления слухов и поздравил с предстоящим рождением ребенка. Полина убедительно доказывала ему, что все эти разговоры – лишь вымысел, однако отец не сразу поверил ей и позволил себе несколько резких высказываний. Несмотря на то, что сейчас отношения между ними восстановлены, девушке было очень тяжело выслушивать подобные обвинения от родного человека.

Полина отметила, что вокруг нее постоянно появляются различные негативные публикации. Например, ранее в СМИ писали, что Дана Борисова собирается отправить свою дочь в Корею, опасаясь ранней беременности. Эти утверждения также были опровергнуты телеведущей.

Стоит напомнить, что совсем недавно Дана поделилась своим печальным опытом использования средств для похудения, которыми пользовалась и сама, и ее дочь. Телеведущая призвала своих подписчиков не повторять ее ошибки, подчеркивая, что последствия могут оказаться весьма серьезными для здоровья.

