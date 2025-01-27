Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать

Алла Пугачева в молодости повела себя безрассудно.

Кристина Орбакайте в соцсетях опубликовала кадры одного из концертов своей матери, о котором та сильно жалеет. Певица вспомнила как Алла Пугачева после страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС выступила перед ликвидаторами аварии. Немного позже осознав последствия своего поступка, певица сильно пожалела. Она охарактеризовала свое участие в концерте как ошибку и безрассудство.

Мероприятие для 9 тысяч человек проходило в поселке Зеленый Мыс рядом с городом Припять. Никто тогда еще не до конца понимал всю масштабность произошедшей трагедии, поэтому Алла Пугачева не ограничилась только исполнением своих популярных песен. Она также активно общалась с местными жителями: смело жала им руки, обнималась и принимала букеты цветов, несмотря на строгие запреты медиков.

В дальнейшем Примадонна искренне пожалела о своей поездке в зону отчуждения. В одном из интервью она рассказала, что люди просили прислать им алкоголь, апельсины и Пугачеву. Таким образом, она стала частью подарочного набора.

Этот смелый шаг имел серьезные последствия. По словам самой певицы, ее последующие проблемы со здоровьем напрямую связаны с этим визитом в зону отчуждения. Алла Борисовна сетовала, что очень сильно рисковала.

"Нельзя было этого делать! Нельзя было себе это позволять..., – говорила певица ранее.

Она рассказала также, что им запретили есть и пить на месте трагедии, рекомендовали сжечь одежду и не брать цветы на перроне.

