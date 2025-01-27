Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью

Владимир Левкин оставил после себя двух дочерей.

Осень прошлого года унесла жизнь одного из экс-участников группы "На-на" Владимира Левкина. Он умер от онкологии после второго рецидива. Когда артист попал в больницу, родные не теряли надежду на его выздоровление, однако живым певца больше не увидели.

Супруга Владимира Александровича Марина Ичетовкина рассказала, как он провел последние месяцы своей жизни, почему не стал бороться со страшным заболеванием.

Она вспоминает, что Левкин постоянно работал и не показывал вида, что болен. Он переживал за свою карьеру и не хотел последние дни своей жизни провести в забвении и оставить родных без финансов. Жена артиста рассказала на ток-шоу "Звезды сошлись", что в прошлый Новый год он буквально сбежал из больницы и, надев парик, отработал семь концертов.

Несмотря на болезнь, для семьи Левкина его уход стал неожиданностью. Даже врачи не ожидали столь печального исхода. И только, спустя несколько месяцев после смерти мужа, Ичетовкина поняла, что, скорее всего, ее любимый все знал и пытался наверстать упущенное.

Незадолго до смерти экс-солиста "На-на" семья успела отдохнуть в Кисловодске, побывать в горах Крыма. Марина подозревает, что ее супруг все знал и просто старался сберечь свою половину от горя и слез.

Младшая дочь восприняла смерть отца стойко. Она старалась поддержать мать, поскольку уверена, что папа всегда с ней и будет рядом на протяжении всей ее жизни.