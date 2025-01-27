Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни

Лариса Рубальская является автором более 600 стихов и текстов ко многим, ставшим известными и популярными, песням. Он выпустила 15 поэтических сборников, а ее композиции есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой и других суперзвезд.



Как известно, поэт в России – больше, чем поэт. Но насколько в финансовом плане это выгодно? Про 'это Лариса Алексеевна рассказала "Дни.ру" в студии "Дорожного радио" после эфира программы "Посиделки".

"Не могу сказать, что это прямо очень хлебное занятие, – божится 79-летняя Рубальская. – Я не сегодняшний человек в том плане, что не знаю, как это все собирать и организовывать, как "выламывать руки", чтобы платили. Мне помогают жить концертные выступления и постоянные гастроли".

А как складываются отношения поэтессы с артистами? "В шоу-бизнесе я стою немного в стороне, - пояснила Лариса Рубальская. – Я очень дружу с композиторами, которые пишут музыку на мои стихи, а с артистами я в добрых и вежливых отношениях. И у меня не случалось жизненных ситуаций, после которых я разочаровалась бы в ком-то из них или же перестала общаться".

Артистам же она желает одного – быть проще и ближе к народу.

"Не поднимайтесь выше людей, которые вас слушают, – советует Рубальская. – Старайтесь жить так, чтобы люди видели в вас не каких-то небожителей. А тех, кто живет и старается для них".