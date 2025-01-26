Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году

В мире шоу-бизнеса всегда много событий, и одно из самых ожидаемых – свадьбы знаменитостей. В 2025 году нас ждут несколько громких свадеб среди российских звезд. Давайте рассмотрим, какие звездные пары планируют связать себя узами брака в этом году.



Ксения Бородина и Николай Сердюков

Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, уже давно привлекает внимание своими отношениями с бизнесменом Николаем Сердюковым. Пара официально объявила о своей помолвке в конце 2024 года, и их свадьба запланирована на лето 2025 года. Ксения и Николай уже воспитывают двоих детей, и их союз кажется крепким и счастливым.

Анна Семенович и Денис Шреер

Анна Семенович, певица и актриса, также готовится к важному событию в своей жизни. Ее избранник – бизнесмен Денис Шреер. Пара встречается уже несколько лет, и в начале 2025 года они объявили о своей помолвке. Свадьбу планируют провести осенью этого же года. Анна и Денис часто делятся совместными фотографиями в социальных сетях, демонстрируя свою любовь и счастье.

Севиль и певец TONI

Севиль, популярная блогерша и инфлюенсер, нашла свое счастье с певцом TONI. Их роман начался в 2024 году, и вскоре пара решила пожениться. Свадьба планируется на весну 2025 года. Севиль и TONI активно ведут свои социальные сети, где регулярно публикуют фотографии и видео со своих совместных путешествий и мероприятий.

Григорий Лепс и Аврора Киба

Григорий Лепс, известный российский певец, тоже решил сделать важный шаг в своей личной жизни. Его избранница – модель и актриса Аврора Киба. Пара встречалась несколько лет, прежде чем решилась на брак. Свадьба Григория и Авроры состоится зимой 2025 года. Это будет одна из самых ожидаемых свадеб года среди поклонников артиста.

Кристина Асмус и Илья Бурец

Актриса Кристина Асмус и режиссер Илья Бурец объявили о своем романе в 2024 году. Несмотря на то, что их отношения развивались стремительно, пара решила подождать с официальной регистрацией брака до 2025 года. Свадьба Кристины и Ильи запланирована на осень этого года. Они оба активно работают над новыми проектами, но находят время для друг друга.

Давид Манукян и Мари Краймбрери

Давид Манукян, популярный шоумен и блогер, нашел свою любовь в лице певицы Мари Краймбрери. Пара начала встречаться в 2024 году, и уже через год они решили пожениться. Свадьба Давида и Мари пройдет летом 2025 года. Они часто делятся своими романтическими моментами в социальных сетях, радуя подписчиков красивыми фото и видео.

Эти звездные пары готовятся к одному из самых важных событий в своей жизни. Мы желаем им счастья, любви и долгих лет совместной жизни!