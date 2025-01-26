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Воскресенье 26 января

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Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах

Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах
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Поклонники с интересом следят за жизнью Прохора Шаляпина.

Прохор Шаляпин решил провести свой отпуск на Мальдивах и теперь активно делится фотографиями своего отдыха через социальные сети. Эти снимки вызвали живой интерес у его подписчиков, которые стали задаваться вопросом о том, откуда у артиста средства на столь дорогой отдых. В ответ на это Шаляпин дал лаконичный комментарий, просто сказав: "Господь".

Ранее Прохор упомянул, что эта поездка стала возможной благодаря помощи спонсоров, так как самостоятельно оплатить такое путешествие он бы не смог. По информации СМИ, в поисках благотворителей певцу помогала предпринимательница Лена Ленина.

Артист посетовал, что сами исполнители зачастую не могут позволить себе подобные путешествия, ссылаясь на высокий курс валют. Он также подчеркнул, что большинство артистов ездят отдыхать по бартеру, поскольку на полноценный отдых заработать очень тяжело.

Шаляпин признался, что давно мечтал о пляже и даже назвал себя "королем песка". Его идеальный день состоит в том, чтобы свести активность к минимуму. Также он отметил, что вообще не любит активный отдых, например, катание на лыжах или походы в горы, считая их скорее наказанием, а не удовольствием. Ему гораздо привычнее валяться на пляже и наслаждаться жизнью здесь и сейчас.

Шоу-бизнес в Telegram

26 января 2025, 03:16
Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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