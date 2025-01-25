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Суббота 25 января

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Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл

Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл
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В американской прессе появилась статья, в которой обсуждаются детали брака принца Гарри и Меган Маркл.

Пара вновь оказалась в центре внимания, и на этот раз критика стала особенно резкой. Один из анонимных источников, знакомых с их жизнью, утверждает, что 43-летняя Меган играет роль "опекуна и помощника" для своего мужа. Это заявление вызвало много споров и вопросов о динамике их отношений.

Некоторые эксперты предполагают, что такая ситуация может быть связана с определенными психологическими аспектами. Один из комментаторов выразил сомнение, не является ли это проявлением эдипова комплекса или чего-то подобного. Он отметил, что складывается впечатление, будто Меган пытается перевоспитать Гарри, формируя его личность под свои представления о жизни.

Меган Маркл. Кадр: YouTube

Другие инсайдеры добавили, что у Гарри и Меган действительно разные цели в жизни. Принц, по всей видимости, стремится к спокойствию и уединению. Он хочет проводить больше времени с детьми и не беспокоиться о финансовых проблемах. В то же время, его супруга, по мнению многих, жаждет славы и публичности.

Критика пары лишь усилилась на фоне их публичных появлений и активной деятельности в социальных сетях. Многие наблюдатели отметили, что Меган стремится к тому, чтобы ее имя оставалось на слуху, в то время как Гарри выглядит более уставшим от постоянного внимания.

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2025, 03:41
Кадр: Тизер документального фильма "Harry & Meghan" / YouTube
Vanity Fair✓ Надежный источник

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