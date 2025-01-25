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Суббота 25 января

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Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы

Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы
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Кто из звезд российской эстрады работает по специальности, а кто положил диплом на полку?

В День студента хочется вспомнить, что многие известные артисты, музыканты и телеведущие когда-то тоже были студентами. Кто-то получил высшее образование до того, как стал знаменитым, а для кого-то учеба стала лишь частью пути к успеху. Давайте посмотрим, где учились наши любимые звезды.

Филипп Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров – еще одна легенда отечественной сцены. Он учился в Гнесинском музыкальном училище, которое окончил с отличием. Затем продолжил свое образование в Российской академии музыки имени Гнесиных, где изучал вокальное искусство.

Ксения Собчак

Ксения Анатольевна Собчак – известная телеведущая, журналистка и общественный деятель. Она получила диплом Московского государственного института международных отношений (МГИМО), окончив факультет международной журналистики. Это позволило ей начать успешную карьеру в медиа-индустрии.

Сергей Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев – певец и актер. Он окончил Школу-студию МХАТ, где получил профессиональное актерское образование. Это помогло ему стать не только успешным музыкантом, но и востребованным артистом театра и кино.

Ольга Бузова

Ольга Игоревна Бузова – певица, телеведущая и бизнесвумен. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет. По специальности Ольга никогда не работала, а путевку в жизнь ей подарил телепроект "Дом-2".

Баста (Василий Вакуленко)

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Михайлович Вакуленко) учился в Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова. Он выбрал отделение оркестрового дирижирования, что говорит о его глубоких музыкальных корнях.

Григорий Лепс

Григорий Викторович Лепс окончил Саратовское музыкальное училище имени Л.В. Собинова, где изучал вокал. Этот опыт помог ему развить свой уникальный голос и стать одним из самых узнаваемых исполнителей в России.

Полина Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина – певица и актриса. Она окончила Московский государственный институт культуры и искусств, где изучала эстрадно-джазовый вокал. Это образование стало основой для ее успешной музыкальной карьеры. Позже она окончила Школу-студию МХАТ в Москве с красным дипломом.

День студента – отличный повод вспомнить, что за каждым успехом стоит труд и стремление к знаниям. Многие звезды российского шоу-бизнеса получили качественное образование, которое помогло им достичь высот в своей карьере. Пусть этот день вдохновит всех студентов на новые свершения и достижения!

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2025, 12:03
Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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