После череды скандалов Глюкоза уехала из России

В прошлом году Глюкоза кардинально сменила имидж.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза после череды скандалов, связанных с ее поведением на публике, приняла решение уехать из России. О своем решении певица неоднократно намекала через публикации в социальных сетях.

Как сообщает СМИ, Наталья Ионова уехала в Японию и сейчас проживает в японской столице — городе Токио. Ее сопровождает супруг, Александр Чистяков. В своем блоге певица поделилась несколькими фотографиями, на одной из которых знаменитость предстала в белом парике с челкой и экстравагантным макияжем.

Напомним, в июне 2024 года, после концерта в Красноярске, Глюкоза оказалась в центре внимания всех пабликов. Зрители были возмущены ее поведением во время выступления: она использовала непристойные жесты, допускала употребление ненормативной лексики и касалась интимных частей своего тела. Позже певица объяснила свои действия результатом побочных эффектов от лекарственных средств, которые она принимала.

Через некоторое время журналистам стало известно, что Ионова прошла курс лечения в рехабе, однако сама Наталья и ее родные отказались комментировать эти слухи. В октябре Глюкозу снова обвинили в возможном употреблении наркотиков или психотропных препаратов. Артистка категорически отрицала все обвинения и предположила, что к этому приложил руку ее бывший продюсер Макс Фадеев. Он же в ответ на это пригрозил певице судом.

