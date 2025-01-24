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Пятница 24 января

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Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье

Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье
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Мария Погребняк вышла замуж в сентябре 2024 года.

Популярная блогерша и многодетная мать Мария Погребняк развелась с известным футболистом Павлом Погребняком в 2023 году, спустя 17 лет совместной жизни. Через некоторое время стало известно, что ее новым партнером является бизнесмен Игорь Головинский. Поскольку он предпочитает избегать публичности, Мария редко делится их общими фотографиями.

1 сентября 2024 года Мария вступила в брак с Игорем, выбрав скромное торжество вместо грандиозной свадебной церемонии из-за своей беременности. Ребенок родился 5 сентября и получил им Владимир.

В январе 2025 года пара отправилась в поездку на остров Маврикий, который расположен в Индийском океане. Там они решили отметить свое бракосочетание и надеть свадебные наряды. Фотографии с церемонии на пляже Мария опубликовала в своих социальных сетях, сообщает Клео.ру.

Ее поклонники смогли увидеть ее в изысканном белом платье с фатой, тогда как ее супруг предпочел более простой вариант. Он был одет в легкие белые брюки и рубашку. Под одной из фотографий Мария оставила комментарий: «Я счастлива», пообещав вскоре поделиться более детальной информацией.

Напомним, у Марии уже есть трое детей от Павла Погребняка. Соответственно, ребенок от Игоря Головинского стал для нее четвертым.

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2025, 18:27
Мария Погребняк. Фото: Youtube / @muztv
Клео.ру✓ Надежный источник

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Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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