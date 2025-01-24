Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой

По официальной версии первой женой Евгения Петросна была некая балерина Белла Кригер, которая в молодости погибла в автоаварии и оставила Евгения Вагановича с маленькой дочкой Викториной на руках. Малышку по этому трогательному преданию назвали в честь сестры погибшей Беллы – тоже балерины – Викторины Кригер. Но бытует альтернативное мнение, что это может быть лишь сентиментальная легенда, далекая от реальности...

В старой части Новодевичьего кладбища Москвы, напротив могилы писателя Антона Чехова, есть красивый высокий монумент из белого мрамора. Это Илья Миронович Шлуглейт, легендарный советский театральный администратор. Его первой женой была балерина Викторина Кригер, с которой он в 1929 году организовал труппу Московского художественного балета, до 1939-го был там директором, а его жена являлась художественным руководителем и прима-балериной. Про якобы погибшую в аварии сестру Беллу у Викторины Кригер ничего не известно.

А второй женой Ильи Мироновича оказалась артистка кордебалета Фрида Подрабинек. У них родилась дочь Софья Шлуглейт. Именно ей суждено будет стать супругой начинающего тогда артиста Евгения Петросяна и матерью его первой дочери Викторины Петросян.

Обе жены Шлуглейта жили в одном доме но в разных подъездах. Рассказывают, что они обе так любили Илью Мироновича, что после его смерти в 1954 году даже подружились и вместе баловали маленькую Софу, которая рано осталась без отца. По слухам, девочка, вопреки их ожиданиям, пошла по наклонной, когда выросла... Она якобы даже была судима в Баку, где жили родители Евгения Вагановича. После этого, как судачат злые люди, первая жена Петросяна совершала и другие преступлений, за что получала очередные тюремные сроки. Но правда ли все это – один Бог ведает.

В интеллигентной артистической семье уголовницу, вероятно, стыдились. Артист юмористического жанра с ней развелся и, наверное, старался забыть, как страшный сон. Он-то, скорее всего, и запустил в прессу историю про погибшую в молодости балерину, в браке с которой-де рождена дочь Викторина. Но люди шепчутся, что первая жена Петросяна, якобы отмотав несколько сроков, умерла от инсульта уже в преклонном возрасте, дождавшись внуков.