Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян

На днях модель и блогер Анастасия Решетова отметила свой день рождения. Праздник омрачил неожиданный инцидент, который стал предметом обсуждения.

На вечеринке, где присутствовали друзья и коллеги, Анастасия не удержалась от шутки в адрес певицы Алсу, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Скандал разразился на фоне недавних событий в жизни артистки.

Певица подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, и в СМИ появились слухи о его возможной интрижке с Решетовой. Хотя сама модель не подтверждала эти слухи, они продолжали циркулировать в интернете, и многие пользователи начали травить Анастасию за ее предположительную связь с мужчиной.

Во время своего дня рождения Решетова вышла на сцену, чтобы поздравить гостей и развлечь их. Когда певец Алексей Чумаков предложил ей спеть вместе.

"Я не певица, меня перепутали", — с иронией произнесла она.

Эта шутка вызвала негодование у некоторых присутствующих, а также гнев у зрителей, которые следили за событиями в социальных сетях. Стилист Алеко, друг Решетовой, искренне посмеялся над ее шуткой, однако многие пользователи Сети восприняли ее слова как неуместные.

Критика в адрес Анастасии стала настолько резкой, что она была вынуждена реагировать на негативные комментарии. Многие посчитали, что публичные уколы в адрес других людей — это не лучшая практика, особенно когда речь идет о личных трагедиях и разводах.