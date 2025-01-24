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Пятница 24 января

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Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера

Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера
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Кристина Асмус появилась на премьере фильма "Лотерея". Это событие стало для нее особенным, так как актриса впервые вышла в свет после тяжелой травмы, полученной в декабре.

Во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" Кристина неудачно упала, что привело к серьезным повреждениям: разрыву передней крестообразной связки и повреждению мениска. Операция, проведенная через десять дней после травмы, оставила актрису с болями и ограничениями в движении.

Несмотря на физические страдания, Кристина решила не пропустить премьеру. На мероприятии она появилась в эффектном черном мини-платье, дополненном жакетом и стильными кожаными сапогами. Образ был завершен белыми гольфами, которые подчеркивали ее загорелые коленки. Публика заметила, что Асмус, несмотря на травму, выглядела бодрой и уверенной.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Перед премьерой актриса провела новогодние каникулы на Мальдивах с дочкой Настей. Врачи рекомендовали ей полный покой, но Кристина нарушила эти указания, что, возможно, сказалось на ее состоянии. Тем не менее, она смогла насладиться отдыхом и вернуться к активной жизни.

На премьере собрались многие звезды. Особенно запомнились моменты, когда Кристина обнялась с Милошем Биковичем — актером, известным по фильму "Холоп".

Также Кристина тепло пообщалась с Климом Шипенко, который пришел поддержать свою жену — режиссера фильма "Лотерея", Соню Карпунину. Их общение выглядело дружеским и невинным, учитывая присутствие супруги Шипенко рядом.

Примечательно, что в этот вечер рядом с Кристиной не было ее нового возлюбленного — продюсера Ильи Буреца. Их роман стал известен общественности совсем недавно, и поклонники были рады за актрису, которая после разрыва с шоуменом Гариком Харламовым наконец-то нашла свою любовь.

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2025, 10:54
Кристина Асмус. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

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