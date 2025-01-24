Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию

Алла Пугачева на данный момент переживает непростые времена. После своего отъезда из России певица оказалась в ситуации, когда ее личная жизнь и творческая карьера находятся под пристальным вниманием общественности.

По словам друга Примадонны, шоумена Стаса Барецкого, отношения между Аллой и ее мужем Максимом Галкиным* уже давно не являются романтическими. Барецкий утверждает, что Пугачева "прогнала" Максима и теперь не хочет его видеть.

Они продолжают появляться вместе на светских мероприятиях, однако это больше похоже на вынужденную формальность, чем на искреннее желание быть рядом. По мнению шоумена, Алла Борисовна действительно хочет вернуться в Россию, но не по политическим причинам, а ради своего творчества.

"Российская эстрада без Аллы Борисовны стала скудной", — подчеркнул Барецкий.

Он считает, что возвращение Пугачевой могло бы вдохнуть новую жизнь в музыкальную сцену страны. По его словам, певица осознает, что сделала серьезную ошибку, вступив в политическую игру, которая не соответствует ее творческой природе.

"Творческий человек должен творить, летать и радовать своих слушателей!", — убежден шоумен.

Интересно, что помимо своих личных переживаний, Пугачева также сталкивается с прочими трудностями в семейной жизни. По сообщениям СМИ, ее дети будут учиться в лондонской школе, что добавило еще одну ноту грусти в ее жизнь вдали от родины. Ранее также сообщалось о том, что певица отвернулась от своих внуков, оставшихся в России.

*признан в России иностранным агентом.