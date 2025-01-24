"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки

В Кремлевском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся гранд-финал V Международного музыкального фестиваля "Большая сцена". Победители выходили на сцену со звездами эстрады. А открыла концерт Лариса Долина.

Мало кто знает, что от рождения Лариса Долина носила фамилию Кудельман. В первом браке она стала Миончинской. А Долина – это девичья фамилия матери. Певица взяла ее, когда эстрадная карьера пошла в гору.

Сегодня фамилию Долина носят дочь певицы Ангелина и внучка Александра. Правда, артистка не исключает, что внучка однажды тоже возьмет псевдоним. Хотя советовать ей что-то в плане карьеры артистка не хочет.

"Я бы не хотела, чтобы внучка ориентировалась на мое мнение, важно, чтобы она шла своим путем, – заверила Лариса Долина. – Мы сейчас даже говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмет себе псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы две разные творческие единицы. Причем псевдоним она должна выбрать себе сама, потому что я не хочу ей ничего навязывать, как не навязывала ничего дочери. Но если будет нужен совет, то всегда дам".

Сегодня 13-летняя внучка много времени посвящает учебе. "Она приходит совершенно мертвая, – сокрушается Долина. – А еще надо делать домашнюю работу. Но она справляется!"

Недавно, правда, Лариса Александровна разъехалась с внучкой и дочкой. Она объяснила, что девочка растет и ей нужна отдельная комната, а в пятикомнатной квартире самой Долиной таковой попросту нет.