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Пятница 24 января

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Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы

Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы
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Екатерина Гордон рассказала подробности судебно-медицинской экспертизы.

Известный спортсмен Янис Тимма скончался ночью 17 декабря в одном из московских хостелов. Семья экс-супруга Анны Седоковой пытается выяснить обстоятельства трагедии и причины, побудившие Яниса к решению уйти из жизни. Отец баскетболиста Райтис Тимма обратился за поддержкой в юридическую компанию Екатерины Гордон.

Адвокат подчеркнула, что семья Тиммы не выдвигает конкретных обвинений, однако в этой ситуации остается множество неясных моментов. По словам Гордон, уголовное дело возбуждено не было. Основания для начала расследования отсутствуют, хотя результаты судебно-медицинской экспертизы и лингвистического анализа еще не готовы.

Правозащитник рассказала, что удалось добиться проведения технической экспертизы телефона. Она поможет понять общую картину событий, происходивших в жизни Яниса, а также выявить ключевой момент, приведший к трагедии.

В настоящее время стало известно, что сотрудники правоохранительных органов смогли вскрыть одно из устройств спортсмена, которое не было защищено паролем. На нем не обнаружили никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти Тиммы.

Представители власти установили, что баскетболист неоднократно занимал деньги у своей жены. Из-за финансовых трудностей в Москве ему приходилось останавливаться в бюджетных гостиницах. Вопросов относительно исчезновения имущества Яниса не возникало. Сейчас эксперты занимаются исследованием второго устройства спортсмена, защищенного паролем.

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2025, 15:30
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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