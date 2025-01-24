Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы

Екатерина Гордон рассказала подробности судебно-медицинской экспертизы.

Известный спортсмен Янис Тимма скончался ночью 17 декабря в одном из московских хостелов. Семья экс-супруга Анны Седоковой пытается выяснить обстоятельства трагедии и причины, побудившие Яниса к решению уйти из жизни. Отец баскетболиста Райтис Тимма обратился за поддержкой в юридическую компанию Екатерины Гордон.

Адвокат подчеркнула, что семья Тиммы не выдвигает конкретных обвинений, однако в этой ситуации остается множество неясных моментов. По словам Гордон, уголовное дело возбуждено не было. Основания для начала расследования отсутствуют, хотя результаты судебно-медицинской экспертизы и лингвистического анализа еще не готовы.

Правозащитник рассказала, что удалось добиться проведения технической экспертизы телефона. Она поможет понять общую картину событий, происходивших в жизни Яниса, а также выявить ключевой момент, приведший к трагедии.

В настоящее время стало известно, что сотрудники правоохранительных органов смогли вскрыть одно из устройств спортсмена, которое не было защищено паролем. На нем не обнаружили никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти Тиммы.

Представители власти установили, что баскетболист неоднократно занимал деньги у своей жены. Из-за финансовых трудностей в Москве ему приходилось останавливаться в бюджетных гостиницах. Вопросов относительно исчезновения имущества Яниса не возникало. Сейчас эксперты занимаются исследованием второго устройства спортсмена, защищенного паролем.

