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Пятница 24 января

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Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы

Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы
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Образ Анны Седоковой в белом платье на шоу "Три аккорда" стал предметом обсуждения в Сети. Все из-за трагической смерти ее экс-супруга Яниса Тиммы.

Певица выбрала для съемок именно этот наряд, который ассоциируется с невинностью и счастьем, однако теперь он воспринимается как нечто более мрачное и символическое. После ухода из жизни Тиммы в конце 2024 года пользователи начали называть ее образ пророческим, а саму артистку — "черной вдовой".

Съемки программы состоялись в период, когда в обществе уже начали возникать слухи о возможном разладе между Анной и Янисом. В белом платье, которое должно было символизировать новую главу, певица выглядит так, будто предвещает что-то более печальное.

Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов

Сама Седокова пока не комментирует смерть Яниса. Это молчание лишь усиливает интерес к ее личной жизни. Многие на фоне этого начинают вспоминать о других трагических событиях в ее жизни. Например, об утрате первого мужа Валентина Белькевича, который ушел из жизни в 2018 году. Можно сказать, что за плечами артистки уже накопилось немало горьких потерь.

Тем временем, вокруг смерти Яниса Тиммы продолжают возникать различные слухи и спекуляции. Так, близкие спортсмена недавно получили отказ в возбуждении уголовного дела, что также привлекло внимание общественности.

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2025, 03:47
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов
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