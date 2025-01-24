Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении

Певица Алсу рассказала о своих новых увлечениях, которые стали для нее настоящим глотком свежего воздуха.

После непростого развода с Яном Абрамовым, который стал для нее серьезным испытанием, артистка решила перезапустить свою жизнь и попробовать что-то совершенно новое. В своем блоге она рассказала о том, что нашла себя в биатлоне — спорте, который сочетает в себе лыжные гонки и стрельбу.

"Я себе на Новый год обещала: в этом году учиться и пробовать что-то новое", — написала Алсу.

Артистка отправилась в Лужники, чтобы освоить этот захватывающий вид спорта.

"Будем ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть", — иронично отметила знаменитость.

Однако, как призналась Алсу, новое увлечение оказалось не таким простым, как она ожидала. "Я давно катаюсь на горных лыжах и думала, что беговые — это вообще не вопрос. Но оказалось, что это очень сложно", — поделилась она с подписчиками.

Стоит отметить, что в своих публикациях певица не стесняется говорить о трудностях, с которыми сталкивается на тренировках, и даже шутит о том, что из нее вышел "никакой спортсмен". Кроме того, интересный случай произошел в жизни Алсу, когда она неожиданно появилась в блоге Оксаны Самойловой. Блогер назвала певицу своей "близняшкой" из-за их поразительного внешнего сходства.