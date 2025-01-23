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Четверг 23 января

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69-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж

69-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж
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В Кремлевском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся гранд-финал V Международного музыкального фестиваля "Большая сцена". Победители выходили на сцену со звездами эстрады. А открыла концерт Лариса Долина.

Лариса Долина была замужем уже трижды. Первым муж певицы стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский, в браке с которым родилась дочь Ангелина. Вторым супругом знаменитой артистки был бас-гитарист Виктор Митязов. А женой музыканта и продюсера Ильи Спицына Лариса Долина являлась с 1998 по 2016 годы.

Получается, что уже девять лет сердце звезды свободно. Может, ей снова выйти замуж и обрести крепкое плечо рядом? Со стороны ведь кажется, что она – завидная невеста.

"Я никогда не считала себя завидной невестой и даже никогда об этом не думала, – улыбается 69-летняя Лариса Александровна. – Появится достойный мужчина – тогда да. А так мне очень хорошо одной, правда. Я три раза была замужем и больше туда не хочу!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

При этом певица не будет против, если ее спутник вдруг окажется моложе. "К большой разнице я отношусь положительно, поскольку любовь не имеет возраста, – уверена Долина. – К тому же есть молодые мужчины, которые любят женщин постарше". Стоит заметить, что третий супруг исполнительницы был младше на целых 13 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 22:17
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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