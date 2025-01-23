Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Александру Збруеву 86 лет.

Известный советский и российский актер, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев поделился с журналистами информацией о своем текущем состоянии здоровья. Он сообщил, что снова был госпитализирован и в настоящее время находится в медицинском учреждении, где проходит необходимый курс лечения.

Актер рассказал журналистам, что пока его самочувствие не самое лучшее, поэтому ему предстоит лечение. Комментировать подробнее причины своей госпитализации Збруев отказался, подчеркнув лишь, что она была необходимой мерой для поддержания его здоровья.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Александру Збруеву приходится обращаться за медицинской помощью. Так, последний раз его госпитализировали в октябре 2024 года. Тогда, по данным пресс-службы театра "Ленком Марка Захарова", актер проходил плановое обследование в одной из клиник Москвы.

Александр Збруев — одна из ключевых фигур советского кино, снискавший популярность благодаря своим запоминающимся персонажам в знаковых картинах. После распада СССР ему пришлось нелегко адаптироваться к новым условиям, и он не сразу начал сниматься в новых фильмах. Новые проекты появлялись реже, чем прежде, но это ничуть не уменьшило его популярности — миллионы фанатов продолжают любить и уважать его по сей день.