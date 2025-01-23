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Четверг 23 января

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Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников

Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников
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Анна Хилькевич растит троих детей.

Анна Хилькевич никак не может подобрать няню для своей младшей дочери Оливии. Актриса недавно возмущалась в соцсети поведением своей помощницы из-за того, что та уснула рядом с ребенком. Однако после поучительной беседы они пришли к согласию и няня продолжила работу в семье звезды "Универа". Сейчас Хилькевич активно занимается поиском новой бэбиситер на смену уже имеющейся, но этот процесс проходит непросто.

Анна решила поделиться своими переживаниями в своем телеграм-канале, где подробно рассказала о последних событиях. По ее словам, она сейчас ищет замену для нынешней няни, которая временно взяла отпуск.

Недавно актриса попробовала пригласить двух новых кандидаток, но обе попытки оказались неудачными. Почему няни разбегаются, не может ответить и сама актриса. Вчера вечером Хилькевич вместе с супругом отправились на концерт, оставив Оливию под присмотром новой няни и бабушки. Однако ситуация вышла из-под контроля. Включив камеры видеонаблюдения, Хилькевич увидела, как ее дочь громко плачет, а мать и няня бегают их комнаты в комнату. "Дурдом", — прокомментировала Анна.

Позже няня сообщила актрисе, что больше не может продолжать работу, сославшись на чрезмерную активность ребенка. Однако Хилькевич не согласилась с этим утверждением, подчеркнув, что Оливия – спокойная и добрая девочка. Несмотря на это, поиски подходящей няни продолжаются, а пока Анна осталась без помощников и сама пытается справиться с воспитанием троих дочерей, ведением быта и работой.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 16:37
Анна Хилькевич. Фото: Youtube / @apogovorit
Телеграм-канал @khilkevich_anna• Требует проверки

Фоторепортаж

Хилькевич и Ургант просят о спасении

Актриса Анна Хилькевич призвала сохранить две точки над "Е", которые способны изменять смысл слов.
Первыми отметились приятели Иван Ургант и Сергей Светлаков, опубликовавшие в своих микроблогах постер фильма "Ёлки 5" в виде буквы "Ё", где в качестве умляута использованы их портреты.
Сергея и Ивана поддержал именитый режиссер Тимур Бекмамбетов, который сделал селфи с двумя точками над головой из мандаринок.
Певица Ёлка спасает букву "Ё" елочными игрушками.
Илья Лагутенко с двумя необычными музыкальными инструментами над головой.
Гоша Куценко в подписи под своим фото #ЯЁ пригласил всех подписчиков присоединяться к флешмобу в защиту буквы "Ё", а 22 декабря идти в кино на фильм "Ёлки 5".
Куда же в интернете без котиков?
Спасти букву "Ё" попытался музыкант Владимир Кристовский с двумя воздушными шариками.
Блогеры Карина Каспарянц.
Блогеры Мари Сенн.
К веселому флешмобу быстро подключились пользователи Сети.
Фанаты соцсетей отличились оригинальностью мышления.
Флешмоб доставил немало удовольствия его участникам.

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