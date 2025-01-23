Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников

Анна Хилькевич растит троих детей.

Анна Хилькевич никак не может подобрать няню для своей младшей дочери Оливии. Актриса недавно возмущалась в соцсети поведением своей помощницы из-за того, что та уснула рядом с ребенком. Однако после поучительной беседы они пришли к согласию и няня продолжила работу в семье звезды "Универа". Сейчас Хилькевич активно занимается поиском новой бэбиситер на смену уже имеющейся, но этот процесс проходит непросто.

Анна решила поделиться своими переживаниями в своем телеграм-канале, где подробно рассказала о последних событиях. По ее словам, она сейчас ищет замену для нынешней няни, которая временно взяла отпуск.

Недавно актриса попробовала пригласить двух новых кандидаток, но обе попытки оказались неудачными. Почему няни разбегаются, не может ответить и сама актриса. Вчера вечером Хилькевич вместе с супругом отправились на концерт, оставив Оливию под присмотром новой няни и бабушки. Однако ситуация вышла из-под контроля. Включив камеры видеонаблюдения, Хилькевич увидела, как ее дочь громко плачет, а мать и няня бегают их комнаты в комнату. "Дурдом", — прокомментировала Анна.

Позже няня сообщила актрисе, что больше не может продолжать работу, сославшись на чрезмерную активность ребенка. Однако Хилькевич не согласилась с этим утверждением, подчеркнув, что Оливия – спокойная и добрая девочка. Несмотря на это, поиски подходящей няни продолжаются, а пока Анна осталась без помощников и сама пытается справиться с воспитанием троих дочерей, ведением быта и работой.