Новинки ушедшего из России "Самсунга" раздали русским звездам

Вечером среды у светских львов и львиц от разнообразия вариантов для вечернего выхода разбегались глаза. Для многих вообще это был первый светский выход после новогодних Мальдив и Дубая. Кто-то поехал на "Мосфильм", где представляли байопик о художнике Модильяни. А кто-то решил ограничиться Садовым кольцом – сразу в двух местах вчера презентовали телефоны "Самсунг" 25-й серии.

Официально этого южнокорейского бренда в России нет. После событий февраля 2022 компания объявила о приостановке поставок любой своей техники на территорию нашей страны. "В настоящий момент товары недоступны для заказа на samsung.com/ru", – говорится на официальном сайте.

Правда, все фирменные точки продаж при этом продолжили работать, сервисные центры тоже. Да и новые телефоны у нас в Москве появились намного раньше официальной презентации в калифорнийском Сан-Хосе. Крупный магазин бытовой техники раздал новенькие гаджеты техноблогерам и звездам, чтобы те протестировали и расхвалили и камеры, и емкость аккумулятора, а, главное, искусственный интеллект. "Вы, чего, и конфеты за меня есть будете?" – удивлялся Вовка из мультика про Тридевятое царство. Новый "Самсунги" за вас и для вас будут отправлять письма, рисовать картины, монтировать ролики, проводить синхронный перевод. Достаточно не пальцем пошевелить, а просто сказать о желаемом действии.

Про все эти чудеса одновременно рассказывали в фирменном магазине ушедшего из России "Самсунга" на Тверской и в модной галерее современного искусства ASKERI GALLERY на Спиридоновке. Той галерее, где абстрактную живопись в стиле желтый фон и три цветные широкие мазка предлагают по 3 миллиона рублей. Публику туда тоже позвали денежную – способную отвалить за новые смартфоны по 209 тысяч рублей.

Правда, показали новинки не сразу – было эмбарго до времени официальной презентации в Америке. Диджей полтора часа играл какой-то музыкальный хаус, официанты подавали севиче из гребешков, тарталетки из тунца и рулетики с козьим сыром. Все ели, пили и томились в ожидании. Вдруг что-то бахнуло и зазвенело – начинается!

По толпе пронесся то ли стон удивления, то ли крик радости – телефоны явились пред очи потенциальных покупателей. Вспомнилась Эллочка из романа "12 стульев", на которую чайное ситечко производило "такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: "Хо-хо!". Стонали и гости презентации. Правда, к каждому аппарату был приставлен охранник – чтобы кто-то из элитной публики не положил случайно новый телефон в карман своего досанкционного "Армани".

Презентация гаджетов ушедшей из страны компании длилась почти до полуночи. Коктейли на основе водке успели смешаться в желудках гостей с лившимся рекой шампанским и затуманить мозги. Надегустировавшиеся дамы тискали новые телефоны, щелкая языками от удивления и удовольствия. Телефоны приветливо сияли им в ответ экранами и о чем-то думали своими кремниевыми мозгами. Господа же мерялись причиндалами – сравнивали новинки со своими старыми аппаратами, оценивая размер и цвет. Народ и техника стали едины.