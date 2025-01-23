Тест для стиляг из СССР: насколько хорошо вы знаете знаковые вещи советской моды?

В Советском Союзе стиль и мода были в дефиците. Лишь немногие могли позволить себе одеваться "по-западному".

В магазинах преобладали товары массового производства, а качественная одежда стоила баснословных денег. Для тех, кто стремился выделиться, существовали два пути: шить одежду самостоятельно или приобретать ее у фарцовщиков, что также было рискованным занятием.

Модники следили за новинками через журналы и образы популярных артистов, которые вдохновляли на создание уникальных нарядов. Среди самых желанных предметов гардероба были джинсы, которые считались символом свободы и стиля. Также в моде находились куртки и яркие свитера с узорами.

1. Как назывался элегантный пиджак с накладными карманами без клапана?

А) Блейзер

Б) Жакет

В) Пиджак

2. Как раньше назывались штаны со штрипками?

А) Гамаши

Б) Лосины

В) Рейтузы

3. В рубашках с откидным воротником красовались советские девушки. Как они назывались?

А) Косоворотка

Б) Ватник

В) Батник

4. В каких годах были модными начёсы и яркий макияж?

А) 80-е

Б) 70-е

В) 60-е

5. В каком десятилетии были очень популярны штаны-клеши?

А) 80-е

Б) 60-е

В) 70-е

6. Довольно престижная шапка из ондатры, которую кто только не носил: женщины, мужчины и даже молодежь. Как она называлась?

А) Формовка

Б) Пирожок

В) Ушанка

7. Как называли яркий галстук советские стиляги?

А) Пожар в джунглях

Б) Пожар в пустыне

В) Галстук "вырви глаз"

Правильные ответы:

1. — А) Блейзер

2. — В) Рейтузы

3. — В) Батник

4. — А) 80-е

5. — В) 70-е

6. — А) Формовка

7. — А) Пожар в джунглях



