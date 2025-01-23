Тест для стиляг из СССР: насколько хорошо вы знаете знаковые вещи советской моды?

В магазинах преобладали товары массового производства, а качественная одежда стоила баснословных денег. Для тех, кто стремился выделиться, существовали два пути: шить одежду самостоятельно или приобретать ее у фарцовщиков, что также было рискованным занятием.
Модники следили за новинками через журналы и образы популярных артистов, которые вдохновляли на создание уникальных нарядов. Среди самых желанных предметов гардероба были джинсы, которые считались символом свободы и стиля. Также в моде находились куртки и яркие свитера с узорами.
1. Как назывался элегантный пиджак с накладными карманами без клапана?
А) Блейзер
Б) Жакет
В) Пиджак
2. Как раньше назывались штаны со штрипками?
А) Гамаши
Б) Лосины
В) Рейтузы
3. В рубашках с откидным воротником красовались советские девушки. Как они назывались?А) Косоворотка
Б) Ватник
В) Батник
4. В каких годах были модными начёсы и яркий макияж?
А) 80-е
Б) 70-е
В) 60-е
5. В каком десятилетии были очень популярны штаны-клеши?
А) 80-е
Б) 60-е
В) 70-е
6. Довольно престижная шапка из ондатры, которую кто только не носил: женщины, мужчины и даже молодежь. Как она называлась?
А) Формовка
Б) Пирожок
В) Ушанка
7. Как называли яркий галстук советские стиляги?
А) Пожар в джунглях
Б) Пожар в пустыне
В) Галстук "вырви глаз"
Правильные ответы:
1. — А) Блейзер
2. — В) Рейтузы
3. — В) Батник
4. — А) 80-е
5. — В) 70-е
6. — А) Формовка
7. — А) Пожар в джунглях