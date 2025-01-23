Со святыми упокой: как теперь выглядит могила умершего 13 лет назад Игоря Кваши

4 февраля актеру и ведущему Игорю Кваше исполнилось бы 92 года. В этот день на Троекуровское кладбище столицы придут поклонники и коллеги, чтобы почтить память Народного артиста. Корреспондент "Дни.ру" накануне скорбной даты побывал у места вечного упокоения Игоря Владимировича.

Игорь Кваша скончался в возрасте 79 лет 30 августа 2012 года от легочного сердца, вызванного гнойным бронхитом на фоне хронической обструктивной болезни легких. Прощание с актером прошло на основной сцене театра "Современник", в штате которого артист состоял с 1957 года.

Памятник знаменитому актеру появился спустя два года – в октябре 2014 года – на его открытии присутствовала практически вся труппа театра. Тогда на кладбище были Галина Волчек, Нина Дорошина – теперь уже, увы, тоже покойные.

Также на открытии присутствовали вдова Игоря Кваши, сын, невестка и внуки. Причем семья полностью взяла на себя создание и установку монумента. Он представляет собой черную плиту с портретом Игоря Евгеньевича и датами жизни. Справа – небольшой складчатый выступ.

"Это образ экрана, – объяснял автор памятника Александр Ованесян. – Многие знают Игоря Квашу как киноактера и телеведущего. А выступ – это занавес. Это дань его театральной работе. И сам памятник немного напоминает зрительный зал, ступеньки спускаются к стеле как бы амфитеатром".

В 2015 году в могилу Игоря Кваши подхоронили прах Татьяны Путиевской – второй жены актера, сестры режиссера Петра Штейна. Кваша и Путиевская состояли в браке 56 лет – редкость для актерского мира.

Захоронение Игоря Владимировича всегда в идеальном порядке, тут лежат свежие цветы. О могиле заботятся сын покойного артиста Владимир и уже взрослые внуки Анастасия и Михаил.