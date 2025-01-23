Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа

Прохор Шаляпин сделал неожиданное признание, которое вызвало интерес у его поклонников и общественности.

В преддверии своего 41-летия известный российский певец начал замечать изменения в своем теле и откровенно поделился своими переживаниями. Он признался, что стал набирать вес и это приводит его в ужас.

"Меня пугает мой животик, он стал довольно заметным. Я не хочу превращаться в скуфа", — заявил артист.

Шаляпин подчеркнул, что для него как для публичной личности важно выглядеть хорошо. Он добавил, что хотя некоторые могут считать его "скуфом", это может стать для него хорошей мотивацией.

"Но ведь кому-то нравится быть скуфом, попивая пивко. Не вижу в этом ничего плохого", — отметил он.

В разговоре с журналистами Прохор также упомянул о том, что стоит ориентироваться на успешных и подтянутых мужчин, таких как Павел Дуров.

"Мужчины бывают разные. Есть и бестолковые скуфы, а есть и стройные, спортивные мужчины, как Павел Дуров или я", — добавил он.

Шаляпин не скрывает, что ему необходимо взять себя в руки и начать заботиться о своем здоровье. "Жизнь — это борьба с самим собой. Я сам разленился и понимаю, что нужно меняться", — признался он. Прохор планирует вернуться к занятиям спортом после отдыха и обещает более усердно посещать тренажерный зал и заниматься бегом.



