Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа

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Четверг 23 января

12:00Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа 10:56Со святыми упокой: как теперь выглядит могила умершего 13 лет назад Игоря Кваши 10:16Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа 09:15Отдавшая наглым мошенникам уникальную вещь Гузеева сделала заявление: Верните мне мое 06:18Фетучини с хурмой: необычное сочетание ингредиентов на вашем столе 03:26Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа 00:06Семенович объявила о паузе в отношениях с женатым возлюбленным 20:48Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте 20:40Легендарный диктор телевидения Анна Шатилова нашла новую работу 19:28Супруга Кушанашвили раскрыла серьезный диагноз шоумена 18:25ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить фильмы с участием Ирины Муравьевой? 18:05Хрустящее имбирное печенье: легкий рецепт любимого лакомства 17:09Виктория Боня разрыдалась из-за восхождения на Эверест: Очень сильно расстроилась 16:01После скандала молодая жена Евгения Петросяна уехала из России 14:37Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино? 14:06От чайных церемоний до световых шоу: в Москве отпразднуют китайский Новый год 12:42Природная стихия: что происходит на могиле Сергея Юрского 12:41Тарасов в отсутствие жены сделал громкое заявление о пятом ребенке 10:40Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков 10:35Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину 09:25Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации 06:23Сырные шарики с ананасом: рецепт пикантной закуски к вечернему столу 03:41Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля 00:14 62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда 21:29Любовь Толкалина уехала из России 19:30Перед смертью Тимма удалил из соцсети все совместные фото с Седоковой 18:10Дмитрию Харатьяну – 65: вспоминаем интересные факты из его жизни 17:12Певица Валерия призналась, за что никогда не простит Пригожина 16:33Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде 15:42После дня рождения Ольга Бузова покинула Россию и разрыдалась 15:04Какие бывают киберспортивные дисциплины? 14:53Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!" 13:34Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова 13:22Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle 11:54Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа 11:13"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой 10:22Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей" 09:33"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе 08:5353-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье 06:37Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи 03:24Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа 00:05Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого 16:30Тест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев 14:53Упокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 14:35Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни 13:3843-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать 12:37Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы 11:32Стала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 11:21Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 06:24Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие
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Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа

Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа
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Прохор Шаляпин сделал неожиданное признание, которое вызвало интерес у его поклонников и общественности.

В преддверии своего 41-летия известный российский певец начал замечать изменения в своем теле и откровенно поделился своими переживаниями. Он признался, что стал набирать вес и это приводит его в ужас.

"Меня пугает мой животик, он стал довольно заметным. Я не хочу превращаться в скуфа", — заявил артист.

Шаляпин подчеркнул, что для него как для публичной личности важно выглядеть хорошо. Он добавил, что хотя некоторые могут считать его "скуфом", это может стать для него хорошей мотивацией.

"Но ведь кому-то нравится быть скуфом, попивая пивко. Не вижу в этом ничего плохого", — отметил он.

Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов

В разговоре с журналистами Прохор также упомянул о том, что стоит ориентироваться на успешных и подтянутых мужчин, таких как Павел Дуров.

"Мужчины бывают разные. Есть и бестолковые скуфы, а есть и стройные, спортивные мужчины, как Павел Дуров или я", — добавил он.

Шаляпин не скрывает, что ему необходимо взять себя в руки и начать заботиться о своем здоровье. "Жизнь — это борьба с самим собой. Я сам разленился и понимаю, что нужно меняться", — признался он. Прохор планирует вернуться к занятиям спортом после отдыха и обещает более усердно посещать тренажерный зал и заниматься бегом.


Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 12:00
Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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