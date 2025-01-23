Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа

Звезды постепенно возвращаются к активной деятельности после летних отпусков, и светская жизнь вновь наполняется событиями.

Одним из самых ожидаемых мероприятий стала премьера фильма "Василий", на которой состоялось первое официальное появление в обществе беременной супруги актера Александра Петрова. Однако внимание общественности привлекла не только новая семья Петрова, но и певица Алсу, которая пришла на премьеру в весьма необычном для себя образе.

Журналисты отметили, что не сразу узнали Алсу в строгом офисном наряде: черные кожаные брюки, классическое пальто и белая рубашка — такой стиль певицы редко можно увидеть на светских мероприятиях. Обычно она предпочитает более нарядные и яркие образы. Однако именно в таком виде Алсу появилась в кинотеатре "Октябрь", что стало настоящим сюрпризом для поклонников.

Во время своего выступления на премьере певица не упустила возможности сделать намек на своего бывшего мужа Яна Абрамова. Она подчеркнула важность гармонии между работой и семейной жизнью.

"Я всегда старалась совмещать график так, чтобы это было не в ущерб семейной жизни. На первом месте у меня всегда была семья", — сообщила она.

Эти слова явно были адресованы экс-супругу, намекающему на то, что его приоритеты могли отличаться. Алсу и Ян Абрамов были вместе 18 лет и воспитывали троих детей. Несмотря на слухи о причинах их развода, связанных с изменами Абрамова, певица остается уверенной, что личные проблемы взрослых не должны отражаться на детях.