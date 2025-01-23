Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа

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Четверг 23 января

10:56Со святыми упокой: как теперь выглядит могила умершего 13 лет назад Игоря Кваши 10:16Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа 09:15Отдавшая наглым мошенникам уникальную вещь Гузеева сделала заявление: Верните мне мое 06:18Фетучини с хурмой: необычное сочетание ингредиентов на вашем столе 03:26Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа 00:06Семенович объявила о паузе в отношениях с женатым возлюбленным 20:48Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте 20:40Легендарный диктор телевидения Анна Шатилова нашла новую работу 19:28Супруга Кушанашвили раскрыла серьезный диагноз шоумена 18:25ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить фильмы с участием Ирины Муравьевой? 18:05Хрустящее имбирное печенье: легкий рецепт любимого лакомства 17:09Виктория Боня разрыдалась из-за восхождения на Эверест: Очень сильно расстроилась 16:01После скандала молодая жена Евгения Петросяна уехала из России 14:37Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино? 14:06От чайных церемоний до световых шоу: в Москве отпразднуют китайский Новый год 12:42Природная стихия: что происходит на могиле Сергея Юрского 12:41Тарасов в отсутствие жены сделал громкое заявление о пятом ребенке 10:40Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков 10:35Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину 09:25Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации 06:23Сырные шарики с ананасом: рецепт пикантной закуски к вечернему столу 03:41Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля 00:14 62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда 21:29Любовь Толкалина уехала из России 19:30Перед смертью Тимма удалил из соцсети все совместные фото с Седоковой 18:10Дмитрию Харатьяну – 65: вспоминаем интересные факты из его жизни 17:12Певица Валерия призналась, за что никогда не простит Пригожина 16:33Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде 15:42После дня рождения Ольга Бузова покинула Россию и разрыдалась 15:04Какие бывают киберспортивные дисциплины? 14:53Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!" 13:34Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова 13:22Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle 11:54Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа 11:13"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой 10:22Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей" 09:33"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе 08:5353-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье 06:37Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи 03:24Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа 00:05Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого 16:30Тест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев 14:53Упокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 14:35Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни 13:3843-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать 12:37Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы 11:32Стала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 11:21Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 06:24Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие 03:26Начать с понедельника: 4 лайфхака, которые позволят завести новую полезную привычку
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Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа

Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа
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Звезды постепенно возвращаются к активной деятельности после летних отпусков, и светская жизнь вновь наполняется событиями.

Одним из самых ожидаемых мероприятий стала премьера фильма "Василий", на которой состоялось первое официальное появление в обществе беременной супруги актера Александра Петрова. Однако внимание общественности привлекла не только новая семья Петрова, но и певица Алсу, которая пришла на премьеру в весьма необычном для себя образе.

Журналисты отметили, что не сразу узнали Алсу в строгом офисном наряде: черные кожаные брюки, классическое пальто и белая рубашка — такой стиль певицы редко можно увидеть на светских мероприятиях. Обычно она предпочитает более нарядные и яркие образы. Однако именно в таком виде Алсу появилась в кинотеатре "Октябрь", что стало настоящим сюрпризом для поклонников.

Алсу. Фото: Феликс Грозданов

Во время своего выступления на премьере певица не упустила возможности сделать намек на своего бывшего мужа Яна Абрамова. Она подчеркнула важность гармонии между работой и семейной жизнью.

"Я всегда старалась совмещать график так, чтобы это было не в ущерб семейной жизни. На первом месте у меня всегда была семья", — сообщила она.

Эти слова явно были адресованы экс-супругу, намекающему на то, что его приоритеты могли отличаться. Алсу и Ян Абрамов были вместе 18 лет и воспитывали троих детей. Несмотря на слухи о причинах их развода, связанных с изменами Абрамова, певица остается уверенной, что личные проблемы взрослых не должны отражаться на детях.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 10:16
Алсу. Фото: Феликс Грозданов
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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