Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа

Кейт Миддлтон активно ищет подходящую школу для своего 11-летнего сына.

По информации источников, до своей болезни Кейт планировала отправить детей в учебное заведение, где сам учился принц Уильям. Эта школа расположена недалеко от Виндзорского замка и имеет хорошую репутацию. Однако Миддлтон столкнулась с рядом проблем, которые заставили ее пересмотреть свои планы.

Во-первых, данное учебное заведение является исключительно мальчиковым, что не устраивает Кейт, так как она не хочет разлучать своих детей. Принц Джордж имеет младшую сестру Шарлотту, и Кейт считает важным, чтобы они учились вместе. Во-вторых, она выражает сомнения относительно строгой дисциплины и высокой учебной нагрузки в этой школе, полагая, что подобный подход может быть слишком жестким для ее наследников.

В связи с этим Кейт начала искать альтернативные варианты. Одним из них стал колледж, в котором сама училась Миддлтон. Это заведение известно своим лояльным подходом к обучению, однако оно расположено довольно далеко от Виндзора. Если Кейт выберет этот колледж, то детям придется жить в интернате, что также вызывает у нее определенные сомнения.

Кроме того, Кейт рассматривает колледж в Хэмпстеде, где обучение обходится в 30 тысяч фунтов стерлингов в год. Этот вариант также имеет свои плюсы и минусы, но по сравнению с другими школами он кажется более привлекательным. Решение о том, какую школу выберет Кейт для принца Джорджа и его сестры, станет известно весной.