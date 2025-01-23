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Четверг 23 января

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Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа

Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа
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Кейт Миддлтон активно ищет подходящую школу для своего 11-летнего сына.

По информации источников, до своей болезни Кейт планировала отправить детей в учебное заведение, где сам учился принц Уильям. Эта школа расположена недалеко от Виндзорского замка и имеет хорошую репутацию. Однако Миддлтон столкнулась с рядом проблем, которые заставили ее пересмотреть свои планы.

Во-первых, данное учебное заведение является исключительно мальчиковым, что не устраивает Кейт, так как она не хочет разлучать своих детей. Принц Джордж имеет младшую сестру Шарлотту, и Кейт считает важным, чтобы они учились вместе. Во-вторых, она выражает сомнения относительно строгой дисциплины и высокой учебной нагрузки в этой школе, полагая, что подобный подход может быть слишком жестким для ее наследников.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кадр: YouTube

В связи с этим Кейт начала искать альтернативные варианты. Одним из них стал колледж, в котором сама училась Миддлтон. Это заведение известно своим лояльным подходом к обучению, однако оно расположено довольно далеко от Виндзора. Если Кейт выберет этот колледж, то детям придется жить в интернате, что также вызывает у нее определенные сомнения.

Кроме того, Кейт рассматривает колледж в Хэмпстеде, где обучение обходится в 30 тысяч фунтов стерлингов в год. Этот вариант также имеет свои плюсы и минусы, но по сравнению с другими школами он кажется более привлекательным. Решение о том, какую школу выберет Кейт для принца Джорджа и его сестры, станет известно весной.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2025, 03:26
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Журнал "Hello!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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