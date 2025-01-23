Семенович объявила о паузе в отношениях с женатым возлюбленным

Анна Семенович поделилась подробностями о своей личной жизни и о том, как важны паузы в отношениях.

Экс-солистка популярной группы "Блестящие" рассказала о том, как провела полтора года без романтических увлечений, что позволило ей глубже понять себя и свои желания.

"Я осознанно решила взять паузу в отношениях. Это был непростой период, но я погрузилась в изучение психологии и различных практик саморазвития. Мне удалось разобраться в своих чувствах и понять, каким человеком я хочу видеть рядом с собой", — написала Анна.

Она уверена, что время, проведенное в одиночестве, стало для нее настоящим подарком. Певица добавила, что такие моменты могут быть крайне полезными для личностного роста и самопознания.

В своих размышлениях она упомянула о своем возлюбленном Денисе Шреере, с которым они уже какое-то время вместе. В одном из своих постов она опубликовала совместное фото с ним, однако не уточнила, является ли он тем самым мужчиной, с которым она делала паузу. Подписчики начали активно обсуждать эту тему и высказывать предположения о том, что именно Денис стал причиной ее временного одиночества.

Анна также поделилась новостью о том, что в начале 2025 года ее возлюбленный будет официально свободен. Хотя она призналась, что пока не получила от него предложения руки и сердца, певица остается оптимистичной и надеется на скорое развитие событий. По ее словам, Денис не жил с женой до их знакомства, однако развод еще не был оформлен. Тем не менее, документы уже на финальной стадии подготовки.