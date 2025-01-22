Супруга Кушанашвили раскрыла серьезный диагноз шоумена

Отар Кушанашвили вышел на работу сразу после начала курса химиотерапии.

Ольга, супруга известного шоумена Отара Кушанашвили, поделилась новостями с журналистами. Она рассказала, что ее мужу был поставлен серьезный диагноз – рак сигмовидной кишки на четвертой стадии.

По словам Ольги, медицинские специалисты намерены приступить к восстановительному лечению сразу после окончания полного курса химиотерапии. Она добавила, что врачи надеются на лучший исход, а особенно их вдохновляет боевой настрой Отара и его готовность следовать всем рекомендациям. Кроме того, Ольга добавила, что Кушанашвили порекомендовали придерживаться диеты с повышенным содержанием белка.

Информация о болезни Кушанашвили стала известна общественности в июне 2024 года. Тогда шоумен рассказал, что каждый медицинский укол стоил ему 10 тысяч рублей, а такие инъекции приходилось делать два раза в сутки на протяжении трех месяцев.

1 октября 2024 года в одной из московских клиник была проведена операция, длившаяся свыше десяти часов. В ходе хирургического вмешательства врачам удалось удалить злокачественные опухоли из печени и кишечника.

После операции Отар связался с подписчиками и сообщил, что смог выжить и гордиться своей победой над страшной хворью. После начала курса химиотерапии шоумен сразу же вышел на работу, объяснив это необходимостью зарабатывать деньги на лечение. Ранее в сети появилась информация о сборе средств для семьи Кушанашвили, однако жена журналиста сообщила, что, скорее всего, от ее имени действует мошенники, поскольку она не просила никаких денег.