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Среда 22 января

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Виктория Боня разрыдалась из-за восхождения на Эверест: Очень сильно расстроилась

Виктория Боня разрыдалась из-за восхождения на Эверест: Очень сильно расстроилась
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Виктория Боня активно практикует альпинизм.

Бывшая звезда популярного российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня готовится к новому вызову – покорению высочайшей вершины мира, горы Эверест. Экспедиция запланирована на апрель, и Виктория активно тренируется, чтобы достичь необходимой формы перед этим сложным испытанием.

Боня ранее сообщала, что планирует взойти на высоту около 6000 метров совместно с Тенджи Шерпа, опытным альпинистом, с которым у нее уже сложились дружеские отношения во время предыдущих восхождений. Однако недавно планы немного изменились. Виктория сообщила, что Тенджи не сможет сопровождать ее в этом путешествии.

"У меня есть не очень хорошая новость насчет Эвереста. Я сначала очень сильно расстроилась", — разрыдалась Боня в сети.

Тем не менее, несмотря на эти изменения, организаторы предложили ей другого гида – Мингму Дэвида Шерпу, известного альпиниста с внушительным списком достижений.

Мингму Дэвид Шерпа – настоящий профессионал в мире альпинизма. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса за многочисленные достижения, включая многократные восхождения на Эверест и шесть успешных подъемов на гору К2, которая известна как одна из самых опасных вершин планеты. Благодаря его опыту и навыкам, Виктория уверена, что они смогут успешно завершить восхождение, и надеется, что их совместная работа принесет желаемый результат.

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22 января 2025, 17:09
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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