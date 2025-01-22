После скандала молодая жена Евгения Петросяна уехала из России

Татьяна Брухунова любит стильно одеваться.

Недавно вокруг молодой жены Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, разгорелся скандал. На этот раз она подвергла критике женщин, которые покупают копии дорогих сумок люксовых брендов. Это вызвало волну негативных отзывов в ее адрес, однако Татьяна не осталась в долгу и ответила своим критикам. После этого 35-летняя супруга юмориста собралась и покинула Россию.

Как стало известно, пятая жена Евгения Петросяна отправилась на отдых к Индийскому океану. Татьяна поделилась со своими подписчиками новостью о том, что она находится на Мальдивах. Отдыхать Татьяна отправилась вместе с супругом. О детях, сыне Вагане и дочери Матильде, никаких упоминаний не было. Вероятно, они остались дома под присмотром нянь. Стоит отметить, что Брухунова уже неоднократно путешествовала без своих детей, открыто заявляя, что воспитанием занимается целая команда помощников.

Тем временем обсуждение скандала с участием Татьяны продолжается. Женщина рассказала своим подписчикам, что недавно посетила кафе, где заметила девушек с поддельными сумками. Татьяна выразила свое недовольство этим фактом, подчеркнув, что покупка копий известных брендов – это постыдно.

Однако многие посчитали, что сама Татьяна до брака с Евгением Вагановичем не всегда могла позволить себе роскошь носить дорогие бренды, которыми теперь гордится. Только после свадьбы с известным юмористом она заняла позицию иконы стиля.