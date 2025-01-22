Легендарный диктор телевидения Анна Шатилова нашла новую работу

В наш век быстрых скоростей и соцсетей стремительно меняются предпочтения, мышление, вкусы. И все больше людей стремятся стать медийной персоной, реализоваться через творчество.

Сегодня особенно популярны профессии, благодаря которым развиваются коммуникативные навыки, где есть возможность знакомства с интересными людьми, путешествовать, создавать контент. Все это позволяет получить учеба в Академии кино, моды и телевидения "Гранд". Там профессиональны дают теоретические и практические знания по актерскому мастерству, моделингу, фотопозированию, репортажной журналистике. Особое внимание уделяется здесь мастер-классам и традиционным public talk от признанных мастеров кино и телевидения.

Именно на такую встречу с молодыми слушателями изначально и пришла легендарная Анна Шатилова. Она рассказывала, как важен в жизни "господин случай", о людях, которые стояли у истоков дикторской профессии, о великом Юрие Левитане... Основоположница дикторской школы России посоветовала студентам для развития памяти больше заучивать тексты, стихотворения, много читать вслух, развивать голос.

А сразу после встречи студенты услышали радостную весть от руководства: Анна Николаевна стала звездным педагогом академии кино, моды и телевидения "Гранд".