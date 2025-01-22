Природная стихия: что происходит на могиле Сергея Юрского

16 марта исполнится 90 лет со дня рождения Сергея Юрского. А 8 февраля будет уже шесть лет, как его нет с нами. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле актера на элитном Троекуровском кладбище столицы.

Сергей Юрский 8 февраля 2019 года. У него резко поднялся уровень сахара в крови, он впал в заторможенное состояние и до приезда неотложки скончался от остановки сердца. Гражданская панихида прошла 11 февраля в Театре им. Моссовета. Отдать последние почести звезде театра и кино туда приходили президент Пушкинского музея Ирина Антонова, режиссер Владимир Меньшов. фотограф Юрий Рост, режиссер Михаил Левитин...

Похоронили Сергея Юрского на Алле актеров престижного Троекуровского кладбища. А ко второй годовщине со дня смерти исполнителя роли дяди Мити в комедии "Любовь и голуби" стараниями вдовы и дочери на могиле открыли величественный памятник. По замыслу этот камень – природная стихия.

Причем Театр им. Моссовета, в котором Юрский служил 40 лет, предлагал помочь с установкой дорогого монумента, но семья Сергея Юрьевича оплатила его из собственных средств. "Мы нашли песчаник огромного размера. Художник сделал потрясающую надпись", – рассказывала тогда наследница актера.

В любое время года здесь и сегодня лежат свежие цветы. Артиста помнят и любят. И, наверное, это высшая оценка его жизни и творчеству.