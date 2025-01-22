Тарасов в отсутствие жены сделал громкое заявление о пятом ребенке

Футболист Дмитрий Тарасов известен не только своими спортивными достижениями, но и личной жизнью. Бывший ухажер Ольги Бузовой поделился с поклонниками своими мыслями о расширении семьи.

В ходе общения с фанатами спортсмен затронул вопрос о возможном рождении пятого ребенка от своей супруги Анастасии Костенко. По словам Тарасова, он не против стать отцом еще раз и готов к этому шагу.

"Моя любимая сейчас в отъезде. Но если говорить о моем мнении, я не против, я только за. Так что, Анастасия Ярославовна, ответ за тобой", — заявил футболист.

Он подчеркнул, что его желание стать многодетным отцом остается актуальным. Однако стоит отметить, что позиция его супруги может отличаться от его взглядов на это.

Анастасия Костенко совсем недавно стала мамой в четвертый раз. Младший сын знаменитостейпоявился на свет в феврале прошлого года. Кроме него, у пары уже есть две дочери — Милана и Ева, а также сын Алексей. Тарасов также воспитывает старшую дочь от первого брака, с которой поддерживает связь, несмотря на то что она живет с матерью.

Напомним, ранее многодетные родители поделились в соцсетях новостью о том, что в их семье появились собака. Щенка назвали Шерри. Она уже знает пеленку и радует малышей своим характером. Счастливые дети тискают нового питомца и не отходят от него ни на минуту.