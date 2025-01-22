Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину

Троекуровское кладбище в Москве – один из самых статусных и престижных некрополей. Тут покоятся политики, артисты, спортсмены. Здесь же решено было похоронить и Панина.

История гибели 50-летнего актера потрясла всю Москву. Он был найден мертвым в своей квартире на Балаклавском проспекте Москвы. Причиной следователи назвали большую потерю крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Но тогда же у следователей появилась версия о насильственной смерти: лицо Панина было разбито в кровь, правый глаз закрылся от выраженной гематомы, обнаружены ссадины на костяшках пальцев рук, гематомы в области коленных суставов, в ранах были найдены осколки стекла. В итоге было возбуждено уголовное дело...

Прощались со звездой в Художественном театре, куда он поступил после окончания Школы-студии МХАТ в 1990-м и откуда ушел через 10 лет. Потом актера отпевали в Храме Николая Чудотворца в Троекурове и похоронили на Алле актеров Троекуровского кладбища. Рядом – могилы режиссера Евгения Гинзбурга и актера Льва Борисова, которые умерли в 2012-м.

Через несколько лет на могиле исполнителя роли Владимира Каверина в сериале "Бригада" появился лаконичный памятник из серого гранита. Украшают его две бронзовые фигурки грустных клоунов – символ актерской профессии.

И по сей день благодарные люди несут живые цветы и свечи к месту захоронения любимого артиста. Особенно много будет их 6 марта, в 12-ю годовщину смерти Андрея Панина...