Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков

Лариса Голубкина попала в непростую ситуацию, связанную со здоровьем. 84-летняя актриса испытывает серьезные проблемы и нуждается в экстренной медицинской помощи.

В последнее время артистка стремительно теряет вес на фоне онкологического заболевания. Это вызывает глубокую озабоченность у ее близких и поклонников.

К Ларисе Ивановне были вызваны медики, когда она пожаловалась на сильные боли в голове и теле. Актриса не может спать без снотворных препаратов и регулярно получает обезболивающие инъекции, чтобы справиться с мучительными ощущениями.

По состоянию на данный момент, врачи зафиксировали значительное снижение веса актрисы, что также настораживает. Кроме того, у нее появились пролежни, что свидетельствует о том, что ее физическое состояние ухудшается. Если ранее Лариса могла передвигаться на инвалидном кресле, то сейчас она практически не встает с кровати и отказывается от помощи близких.

В ближайшие дни будет решаться вопрос о необходимости госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной предстоит пройти курс химиотерапии, который может помочь добиться ремиссии. Однако состояние актрисы требует особого внимания и поддержки со стороны медицинских специалистов

Лариса Ивановна была признана народной артисткой РСФСР и оставила значительный след в истории отечественного кинематографа. Она прежде всего известна по своим ролям в культовых фильмах "Гусарская баллада" и "Сказка о царе Салтане".