Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков

Волочкова одобрила жениха дочери Тесты Как выглядит могила сына Певцова Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком ДобровольскойХудая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Лента новостей

Среда 22 января

10:40Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков 10:35Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину 09:25Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации 06:23Сырные шарики с ананасом: рецепт пикантной закуски к вечернему столу 03:41Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля 00:14 62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда 21:29Любовь Толкалина уехала из России 19:30Перед смертью Тимма удалил из соцсети все совместные фото с Седоковой 18:10Дмитрию Харатьяну – 65: вспоминаем интересные факты из его жизни 17:12Певица Валерия призналась, за что никогда не простит Пригожина 16:33Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде 15:42После дня рождения Ольга Бузова покинула Россию и разрыдалась 15:04Какие бывают киберспортивные дисциплины? 14:53Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!" 13:34Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова 13:22Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle 11:54Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа 11:13"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой 10:22Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей" 09:33"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе 08:5353-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье 06:37Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи 03:24Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа 00:05Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого 16:30Тест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев 14:53Упокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 14:35Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни 13:3843-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать 12:37Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы 11:32Стала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 11:21Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 06:24Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие 03:26Начать с понедельника: 4 лайфхака, которые позволят завести новую полезную привычку 00:14Ольга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили 17:39Экстренное решение Меган Маркл вызвало гнев у публики 14:31Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли 12:26Резко сдавший Соколовский сообщил о серьезном диагнозе: Не повторяйте за мной 10:29Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного 06:43Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни 03:28Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии 00:11Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D 16:53Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей 14:37Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой 14:11Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков

Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков
166

Лариса Голубкина попала в непростую ситуацию, связанную со здоровьем. 84-летняя актриса испытывает серьезные проблемы и нуждается в экстренной медицинской помощи.

В последнее время артистка стремительно теряет вес на фоне онкологического заболевания. Это вызывает глубокую озабоченность у ее близких и поклонников.

К Ларисе Ивановне были вызваны медики, когда она пожаловалась на сильные боли в голове и теле. Актриса не может спать без снотворных препаратов и регулярно получает обезболивающие инъекции, чтобы справиться с мучительными ощущениями.

Лариса Голубкина. Кадр из фильма "Гусарская баллада"

По состоянию на данный момент, врачи зафиксировали значительное снижение веса актрисы, что также настораживает. Кроме того, у нее появились пролежни, что свидетельствует о том, что ее физическое состояние ухудшается. Если ранее Лариса могла передвигаться на инвалидном кресле, то сейчас она практически не встает с кровати и отказывается от помощи близких.

В ближайшие дни будет решаться вопрос о необходимости госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной предстоит пройти курс химиотерапии, который может помочь добиться ремиссии. Однако состояние актрисы требует особого внимания и поддержки со стороны медицинских специалистов

Лариса Ивановна была признана народной артисткой РСФСР и оставила значительный след в истории отечественного кинематографа. Она прежде всего известна по своим ролям в культовых фильмах "Гусарская баллада" и "Сказка о царе Салтане".

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2025, 10:40
Лариса Голубкина. Кадр из фильма "Гусарская баллада"
Shot✓ Надежный источник

По теме

Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт

Этим рецептом голубцов Голубкина женила на себе Миронова / Как приготовить блюдо, от которого актер был без ума?

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину
Троекуровское кладбище в Москве – один из самых статусных и престижных некрополей. Тут покоятся политики, артисты, спортсмены. Здесь же решено было похоронить и Панина. История гибели 50-летнего актера потрясла всю Москву.

Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации

Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации
Новости о состоянии здоровья российского рэпера Джигана привлекли внимание его поклонников и СМИ. Артист был госпитализирован для операции по удалению грыжи, что вызвало волну беспокойства среди его фанатов.

Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля

Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля
Принц Гарри отказался от предложения своего отца, короля Карла III. Многие восприняли такой поступок как оскорбление. На фоне недавних событий, связанных с онкологическим заболеванием короля, инсайдеры неоднократно сообщали о желании Гарри помириться с семьей.

62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда

62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда
Cлухи о личной жизни 62-летняя Деми Мур стали предметом активных обсуждений. На просторах Сети появился архивный ролик, в котором актриса целует юношу.

Любовь Толкалина уехала из России

Любовь Толкалина уехала из России
Актриса Любовь Толкалина долгие годы жила с Егором Кончаловским. Актриса Любовь Толкалина уехала из России.

Выбор читателей

20/01ПндУпокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 21/01ВтрКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова 20/01ПндСтала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 20/01ПндТест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев 20/01Пнд43-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать 21/01Втр"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе