Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации

Новости о состоянии здоровья российского рэпера Джигана привлекли внимание его поклонников и СМИ.

Артист был госпитализирован для операции по удалению грыжи, что вызвало волну беспокойства среди его фанатов. Однако, как стало известно из источников, состояние здоровья музыканта в порядке, и поводов для паники нет.

Все началось с эмоционального поста Джигана в социальных сетях, где он поделился своими переживаниями. Рэпер рассказал о том, как при сдаче анализов врачи ошиблись в расчетах и, по его словам, "добавили" ему дополнительные 27 лет к его настоящему возрасту.

Это недоразумение стало причиной того, что артист был вынужден отложить свою госпитализацию. Подписчики рэпера отреагировали на эту новость с беспокойством, но вскоре выяснилось, что все не так страшно.

Журналисты связалось с Джиганом, который в беседе с ними успокоил своих поклонников. Супруг Оксаны Самойловой сообщил, что операция пройдет успешно и он чувствует себя хорошо.

"Фанаты, выдыхаем! Все в порядке", — отметил он.

Джиган добавил, что причина его госпитализации действительно связана с удалением грыжи. В разговоре с журналистами певец также поделился своими размышлениями о возникшей ситуации. Он с юмором отнесся к ошибке врачей и отметил, что 66 лет — это вполне неплохо для него. Рэпер иронично поблагодарил медиков за то, что они не "нарисовали" ему 666 лет.