62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда

Cлухи о личной жизни 62-летняя Деми Мур стали предметом активных обсуждений.

На просторах Сети появился архивный ролик, в котором актриса целует юношу. Это вызвало бурные реакции пользователей.

Теперь же набирают оборот разговоры о новом романе Деми с 41-летним Эндрю Гарфилдом, прежде всего известным по роли в блокбастере "Человек-паук". Интерес к предполагаемой паре возник после того, как в прессе появились кадры с церемонии "Золотого глобуса".

На видео, сделанном за кулисами, Деми и Эндрю обнимаются и держатся за руки, излучая счастье и взаимное восхищение. Эти моменты были запечатлены и опубликованы изданием Daily Mail, что подогрело слухи о возможных романтических отношениях между актерами.

Кроме того, сообщается, что Гарфилд уже переехал в дом Мур в Айдахо. Сами звезды пока не сделали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Тем не менее, не все пользователи Сети восприняли этот дуэт с энтузиазмом. Стоит отметить, что в последние годы Деми Мур пережила несколько громких романов и разрывов, что добавляет пикантности актуальным слухам.

Напомним, ранее Деми Мур поделилась своими размышлениями о стремлении соответствовать современным стандартам красоты. Актриса считает, что это может восприниматься как жестокое насилие над собой.