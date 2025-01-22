Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля

Принц Гарри отказался от предложения своего отца, короля Карла III. Многие восприняли такой поступок как оскорбление.

На фоне недавних событий, связанных с онкологическим заболеванием короля, инсайдеры неоднократно сообщали о желании Гарри помириться с семьей. Однако, похоже, младший сын монарха не проявляет реального стремления к примирению.

Король Карл сделал жест доброй воли, предложив Гарри остановиться в Букингемском дворце во время его визита в Лондон для судебного разбирательства с корпорацией, владеющей крупным британским изданием. Все дело в том, что принц обвиняет газету в незаконных методах сбора информации о своей личной жизни.

Известно, что Гарри должен был дать свидетельские показания в суде. Однако вместо того, чтобы принять предложение отца, он отказался от него, заявив, что не появится в Лондоне на этой неделе и даст показания позже.

Подобное решение стало неожиданным для многих. Сам Гарри настаивает на том, что ему необходимо круглосуточное сопровождение со стороны полиции, как если бы он все еще был полноправным членом королевской семьи. В прошлом году он уже попытался добиться этого через суд, но потерпел неудачу. Теперь он подал апелляцию, которая будет рассматриваться этой весной.

Эксперты по королевской семье считают действия Гарри ошибочными. Они сошлись во мнении, что отказ от предложения короля выглядит неразумно, так как это могло бы помочь ему получить необходимую охрану. Вместо этого принц демонстрирует независимость и стремление получить все "по законному праву", отвергая помощь отца.