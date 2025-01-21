Актриса Любовь Толкалина долгие годы жила с Егором Кончаловским.

Актриса Любовь Толкалина уехала из России. Она отправилась во Францию, с которой ее связывает немало воспоминаний. Во время своего путешествия, прогуливаясь по улицам Парижа, она решила поделиться своими мыслями и переживаниями с подписчиками.

Париж, по словам Любови, всегда занимал особое место в ее сердце. Этот город имеет для нее глубокий личный смысл, который раскрывается по-новому на каждом этапе ее жизни. В ходе прогулки актриса вспомнила значимые моменты прошлого, связанные с Парижем, включая те события, которые оказали влияние на ее жизнь и привели к решению покинуть семью. Эти события произошли примерно 15 лет назад.

Стоит напомнить, что Любовь Толкалина провела более десяти лет в отношениях с известным российским режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Несмотря на долгие годы совместной жизни, пара так и не заключила официальный брак. Как рассказывала сама актриса, Егор неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, но она отказывалась. Для Любови было принципиально важным, чтобы их союз был освящен церковью, тогда как Кончаловский настаивал на заключении брачного договора. Именно это разногласие привело к тому, что Толкалина поняла: их дороги должны разойтись.

Ранее Егор Кончаловский делился своим видением причин развода с Толкалиной. Он подчеркнул, что официальное оформление брака с Марией было верным решением, особенно учитывая наличие у него нескольких детей от разных женщин. Таким образом, в случае каких-либо непредвиденных ситуаций дети получат защиту благодаря юридическому статусу брака.