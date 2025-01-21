Перед смертью Тимма удалил из соцсети все совместные фото с Седоковой

Анну Седокову подозревают в причастности к смерти бывшего мужа.

В социальных сетях умершего Яниса Тиммы произошли изменения: исчезли все фотографии его экс-супруги Анны Седоковой. На данный момент остается загадкой, кто из окружения баскетболиста сделал это.

Журналисты обратились за комментарием к отцу Яниса, Ратису Тимме. Он заявил, что не имеет отношения к удалению фотографий Седоковой и него нет доступа к телефону сына. Он предположил, что Янис сам убрал эти снимки незадолго до гибели.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря. Баскетболист покончил с собой спустя неделю после развода с Анной Седоковой. Их союз длился четыре года. После разрыва отношений Янис оказался в глубокой депрессии и не смог справиться со своими эмоциями. Интересно отметить, что трагическое событие произошло практически в день рождения певицы: 16 декабря ей исполнилось 42 года, а ночью с 16 на 17 декабря баскетболист скончался.

Семья и близкие Яниса сразу выразили негодование в адрес Седоковой, обвиняя ее в смерти спортсмена. Некоторые даже утверждали, что певица могла заказать убийство своего бывшего супруга. Однако сама Анна до сих пор не прокомментировала эти обвинения. Известно, что после произошедшего она была госпитализирована с нервным срывом.