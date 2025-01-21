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Вторник 21 января

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Дмитрию Харатьяну – 65: вспоминаем интересные факты из его жизни

Дмитрию Харатьяну – 65: вспоминаем интересные факты из его жизни
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Дмитрий Харатьян сыграл много главных ролей.

Есть артисты, о которых слагают легенды. Дмитрия Харатьяна часто высмеивали, особенно за его неизменный облик молодого человека. Однако подобные насмешки никак не задевали актера – у него отличное чувство юмора, да и жизненный опыт научил относиться ко всему с легкостью.

Звезда Дмитрия зажглась рано – в 15 лет, благодаря роли в картине Владимира Меньшова "Розыгрыш". К 23 годам за плечами у него был целый ряд проектов, включая главную роль в картине "Зеленый фургон". После выхода "Гардемаринов" Светланы Дружининой Харатьян превратился в настоящего кумира молодежи Советского Союза.

Позже он стал любимцем Леонида Гайдая, сыграв в двух последних картинах мастера – "Операцию «Кооперация" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Эти фильмы оказались несколько современными для своего времени, однако Харатьян старался вложить всю душу в свои образы. Хотя, возможно, изменяющаяся эпоха диктовала новые правила игры, и его персонажи уже выглядели устаревшими на момент премьеры.

Тем не менее, популярность и любовь зрителей оставались при нем. Он успешно вел множество телепередач, активно снимался в различных проектах и продолжал радовать поклонников своей игрой, в том числе вернувшись к образу повзрослевшего Алеши Корсака в продолжении "Гардемаринов".

Сегодня Дмитрию Харатьяну 65 лет, но несмотря на то, что шутки о вечной молодости теперь адресованы Дмитрию Маликову, актер все так же очарователен и полон энергии. Его знаменитая улыбка не утратила своего шарма, а совет "Не вешать нос", который он дает своим примером, актуален как никогда.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2025, 18:10
Дмитрий Харатьян. Фото: Youtube / @centralnoetelevidenie
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Харатьян открыл "Школу Гардемаринов"

Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Режиссер Светлана Дружина, Дмитрий Харатьян, оператор Анатолий Мукасей и актриса Марина Майко
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Глава Красногорского района Борис Рассказов, глава городского поселения Красногорск Виктор Кругликов, Анатолий Мукасей, Светлана Дружинина и Дмитрий Харатьян
Светлана Дружинина, Дмитрий Харатьян и Анатолий Мукасей
Светлана Дружинина и Борис Поволоцкий

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