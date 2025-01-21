Певица Валерия призналась, за что никогда не простит Пригожина

Валерия дважды была замужем.

Российская певица Валерия дала откровенное интервью, в котором поделилась своими взглядами на отношения и рассказала о личном опыте. Она заявила, что ни при каких обстоятельствах не смогла бы смириться с физическим насилием со стороны мужа, Иосифа Пригожина и никогда бы не простила его за это.

По мнению Валерии, любовь и агрессия несовместимы, и пословица "бьет — значит любит" абсолютно неверна. Она убеждена, что истинно любящий человек никогда не причинит боли тому, кого действительно ценит.

Певица также вспомнила о том, как сама сталкивалась с физическим насилием от партнера. Эти воспоминания, вероятно, относятся к ее прошлым отношениям с первым мужем, продюсером Александром Шульгиным, которого она ранее открыто обвиняла в жестоком обращении.

Кроме того, Валерия раскрыла секрет устойчивости своих текущих отношений с Иосифом Пригожиным. Она подчеркнула, что их брак основан не только на взаимных чувствах, но и на общих жизненных устремлениях и интересах.

В прошлом году Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали двадцатилетие своей совместной жизни. Несмотря на то, что у пары нет общих детей, они одинаково любят своих наследников от предыдущих браков и не делают между ними различия.

